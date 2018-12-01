مسؤول بحكومة الخرطوم : السودانيين ثقتهم أصبحت في أي شئ (نص – نص)

قال مسؤول بحكومة الخرطوم إن ثقة السودانيين في أي شئ (نص –نص) وفق قوله.

ورأى رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية بالخرطوم حسن إسماعيل ، أن حملة النظافة وحماية البيئة قضايا لاتحتمل الصراع السياسي، وهي ذات تاثير شخصي وصحي على الجميع.

وأقر إسماعيل في منبر “الإسناد الدعوي لمشروع السبت الأخضر لإصحاح البيئة” بوجود مشاكل إدارية في الوحدات وفنية تحتاج مراقبة عبر الملاحظ الصحي مع توفر 50% فقط من الآليات المطلوبة.

وذكر إسماعيل ان البيئة لاتقبل (الملاواة) وأضاف ” لابد من إيجاد عمل مشترك ” داعياً في الوقت نفسه آئمة المساجد والدعاة للمشاركة، وأشار الى توفر “80” آلية جديدة ستوزع على محليات الولاية الواحدة بتكلفة 7 مليارات جنيه بالاضافة لجاهزية الآليات والمعدات ومواعين النقل التابعة للولاية والمقدمة من القطاع الخاص، وقال إن السودانيين اصبحت ثقتهم في أي شئ (نص – نص) ولكن ثقتهم في الإئمة كاملة وكبيرة، لذا اتجاهنا لهم لأنهم الأكثر تأثيراً لنطلب منهم العون والدعوه لإرشاد الناس وحضهم وحثهم على النظافة. وأردف متفقين أن هناك تقصير من الجهات الرسمية بحسب صحيفة الانتباهة، ونسعى للمعالجة وهذا يحتاج لوقت طويل ولايعالج بين يوم وليلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)