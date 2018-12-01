كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة روسية لإقامة مستوطنة على القمر بحلول عام 2040 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسموكوس" عن خطة لإنشاء محطة مدارية وبعثة مأهولة بالبشر ثم بناء قاعدة دائمة. وصرح المتحدث الرسمي للوكالة بأن موسكو سوف تعمل على تهيئة الظروف لإنشاء قواعد على سطح القمر باستخدام أقمار صناعية. وكشف عن أن الحكومة الروسية سوف تنفذ برنامجاً لوضع مستوطنة على القمر بشكل مرحلي بحلول عام 2040. يأتي ذلك بعد إعلان وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن استراتيجية للعودة إلى القمر وإرسال بعثات إلى الجرم السماوي.

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