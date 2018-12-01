كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل تفاجئ ركاب طائرة اسبانية بالصعود معهم إلى الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاجأ ركاب طائرة شركة "أيبيريا" الإسبانية التي أقلعت من مدريد متوجهة إلى بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين أمس الجمعة بصعود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على متن الطائرة للحاق بقمة مجموعة العشرين، بعدما طرأ عطل فني على طائرتها الحكومية مساء أول أمس الخميس.

وصعدت ميركل على متن الطائرة التجارية قبل عشر دقائق من إقلاعها برفقة وفد صغير يضم نائبها أولاف شولتس وعدد من المستشارين وأفراد الحراسة.

وجلست المستشارة في درجة رجال الأعمال إلى جوار أحد الركاب، الذي لم يكن يتوقع أنه سيقضي رحلته التي تستغرق نحو 13 ساعة بجوار "أقوى امرأة في العالم".

وقال الراكب الأرجنتيني أوجستين أجويرو 28 عاماً في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "أعرف مسلسل "هاوس أوف كاردس"، لذلك لم أكن أتوقع مطلقاً امرأة عادية بهذا الشكل".

تجدر الإشارة إلى أن "هاوس أوف كاردس"هو مسلسل تليفزيوني أمريكي يدور حول صراعات الساسة حول السلطة والمال.

وكانت ميركل اضطرت إلى العودة إلى ألمانيا عقب فترة قصيرة من إقلاع طائرتها الحكومية "كونراد أديناور" مساء الخميس، وذلك بعدما حدث عطل فني في الطائرة. وهبطت ميركل في مطار كولونيا/بون، ثم توجهت في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة إلى العاصمة الإسبانية مدريد للصعود على متن طائرة تجارية متوجهة إلى العاصمة الأرجنتينية للمشاركة في القمة العالمية.

وعما فعلته ميركل على متن الطائرة التجارية، قال أجويرو: "تناولت الزبادي وقرأت كتاباً ونامت قليلاً... لم يكن لها أي طلبات خاصة".

وذكر أجويرو أنه قبل ساعة من الهبوط في بوينس آيرس توجهت ميركل إلى قمرة القيادة لالتقاط صورة مع طاقم الطائرة، وقال: "لم أجرؤ على التحدث إليها... كانت تبتسم من حين لآخر. كانت هادئة للغاية".

وكانت ميركل ووفدها أول من غادروا الطائرة عقب هبوطها في بوينس آيرس. وتمكنت ميركل من حضور الأمسية المقامة لقادة دول مجموعة العشرين في مسرح "تياترو كولون" الشهير بالعاصمة الأرجنتينية.

واستقبل الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري المستشارة الألمانية بترحاب كبير بعدما تمكنت من القدوم إلى القمة عقب تأخر استغرق حوالي 12 ساعة.

وساد في الأجواء دهشة كبيرة لما مرت به رئيسة حكومة أكبر اقتصاد في أوروبا خلال رحلتها إلى الأرجنتين، ونوعية المشكلات التي طرأت على طائرتها.