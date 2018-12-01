كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة اليوم الوطنى الـ47.. دفعة جديدة من القروض والمساكن في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بتوجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، بصرف دفعة جديدة من القروض والمساكن والأراضي السكنية في أبوظبي بقيمة 18.3 مليار درهم.

وقال للشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على تويتر: أمرنا بصرف الدفعة الجديدة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للمواطنين خلال أيام تعيش فيها الدولة فرحة يومها الوطني الـ 47"، مؤكداً أن "سعادة أبناء الوطن أولوية قصوى للقيادة الحكيمة".