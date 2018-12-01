طقس اليوم.. بارد مع صقيع محلي

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يوم السبت، أن يكون الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح بكل من المرتفعات والهضاب العليا مع وجود صقيع محلي.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا عند بداية النهار مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة بكل من السايس والهضاب الشرقية، في حين سيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع البلاد.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية، خلال الصباح والليل، بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي وأحيانا من الشمال بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و4 درجات بالمرتفعات، وما بين 2 و07 درجات بالمنطقة الشرقية، وما بين 04 و10 درجات بالسايس، والواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والجنوب الشرقي، وما بين 10 و15 درجة بمنطقة طنجة وبالسواحل والسهول الشمالية والوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و19 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات والهضاب الشرقية، وما بين 17 و22 درجة بالسهول الشمالية-الغربية والواجهة المتوسطية والسايس والشمال-الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 20 و25 درجة بسوس وشمال الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقين وما بين 26 و33 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.