تصميمات جديدة لتطبيقات "أوفيس"... أكثر بساطة وجمالا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يمكن إنكار أن مجموعة تطبيقات "أوفيس" هي أهم منتجات شركة "مايكروسوفت" الأميركيّة، حتى أنها تأخذ منحى تصاعديًا في المشتريات، بلا منافس جدّي تقريبًا، رغم عزوف عدد كبير من المستخدمين إلى أجهزة تعمل بنظم تشغيل مختلفة عن "ويندوز"، مثل "آي أو إس" لأجهزة شركة "آبل".

ونظرًا لأهميّة هذه التطبيقات، تسعى "مايكروسوفت"، كلما سنحت الفرصة، إلى تطويرها، حتى لو اقتصر ذلك على التصميم أو شكل الأيقونات فقط.

فقد أطلقت شركة "مايكروسوفت"، أمس، الجمعة، تصميمات جديدة لتطبيقات "أوفيس"، بعد 5 سنوات من إطلاق التصميمات السابقة.

وقالت الشركة في شريط فيديو نشرته على حسابها الرسمي في موقع "يوتيوب" إنّ "’أوفيس’ تتطوّر، وتصبح أكثر بساطةً وتعاونيةً وقوّة... وأيقوناتها تتطّور أيضًا إلى لغة مرئية تعكس قوّة البساطة والتناغم بين تطبيقاتها".

وأبرز تطبيقات "أوفيس" هي: "وورد"، المخصص لمعالجة الكلمات والجمل وصياغتها في مؤلفات؛ و"باوربوينت"، المخصّص للعروض التقديميّة، و"إكسل"، المخصّص للعمليات الحسابية والدوال والجداول، "أوتلوك" المخصص للبريد الإلكتروني والتقويم السنوي، بالإضافة إلى تطبيق التراسل المرئي الشهير "سكايب".