شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات : الحفاظ على روح الاتحاد هدفنا الاستراتيجي الأسمى والان نبدء بالتفاصيل
وقال سمو الشيخ خليفة "نحتفل اليوم بذكرى عزيزة وغالية هي الذكرى الـ 47 لإعلان اتحادنا، وتأسيس دولتنا، بعدما كانت حلمًا في الصدور، وأملاً في الضمائر، ثم أصبحت واقعًا مضيئًا لمواطنينا.
وأضاف سموه أنه وبفضل من الله، ثم الرؤى الحكيمة للآباء، والقرارات الرشيدة للقيادة، والجهود المخلصة لأبناء الوطن، تعيش بلادنا اليوم واحدةً من أعظم لحظاتها التاريخية، إذ تحظى بحكومة رشيدة تُشرِك المواطنين في صنع قراراتها ورسم سياساتها، وتملك بُنًى تحتية متطورة وخدمات صحيةِ وتعليميةِ وسكنيةِ عالية الجودة ومؤسسات عدلية وأمنية ودفاعية عالية الكفاءة والجاهزية، وأسست لمجتمع منفتح حريص على تمكين المرأة وتعزيز دور القيادات الشابة.
وأكد أن الحفاظ على روح الاتحاد يظل دومًا هدفنا الاستراتيجي الأسمى، والذي نعمل على إنجازه برؤية متماسكة موحدة وغايات واضحة محددة وسياسات تنموية وتطويرية شاملة، مشيرًا سموه إلى أن الدولة انتقلت في يُسرٍ من "مرحلة التأسيس" إلى "مرحلة التَّمكين".
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