انت الان تتابع الشرطة تلاحق تجار السلاح والمخدرات وتضبط 42 متهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٠ ص

أرشيفية

جهود متواصلة تقدمها قوات الشرطة بمختلف مراكز محافظة الجيزة، لملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة، وذلك من خلال حملات مكبرة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة؛ تستهدف إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقا لمبدأ الردع العام، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية. وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات التي قادها اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 38 متهمًا منهم 32 اتجارا و6 تعاطي في المواد المخدرة.

وبلغت المضبوطات -حسب بيان صادر عن المديرية- 1910 جرامات من مخدر الحشيش، 17 جرام هيروين، 262 قرصا مخدرا، 450 جرام استروكس، 15 جرام فودو و100 جرام أفيون. وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة بقيادة اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبط 4 متهمين -دفاع عن النفس- عُثر