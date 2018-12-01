قاتل فتاة المرج وضابط المقطم.. القاهرة على صفيح ساخن

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مأمورية قطاع الأمن العام أوقعت المتهم بقتل "فتاة المرج".. المتهم على صلة قرابة بالضحية وعلل جريمته: "غسلت عاري".. والتحفظ على ضابط شرطة قتل سائقا في مشاجرة بالمقطم

رغم برودة الطقس مع انخفاض درجات الحرارة ليلا، إلا أن عشية أمس كانت أكثر سخونة مع أحداث حظيت باهتمام الرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة، لا سيما وسائل التواصل الاجتماعي التي شهدت تفاعلا كبيرًا من مستخدميها. البداية كانت مع نجاح قوات الأمن في إلقاء القبض على المتهم بقتل فتاة على مرأى ومسمع من الجميع بمنطقة المرج، بعدما أطلق عليها عيارا ناريا في مشهد مأساوي رصدته كاميرات المراقبة، وتبين أن صلة قرابة تربطه بالمجني عليها، فضلا عن القبض على ضابط شرطة؛ لاتهامه بقتل سائق بطلق ناري بمنطقة المقطم.

مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة ونصف، انتشر عبر صفحات السوشيال ميديا كالنار في الهشيم لشاب ملثم أطلق النار من مسافة "صفر" على فتاة وسط ذهول الجميع، خاصة أن المتهم اختفى من مكان الحادث في غضون ثوان مستفيدا من ذهول الحضور في موضعهم دون قدرة على التحرك قيد أنملة، حتى أن البعض تخيل الأمر محض مُزحة أو مشهد

مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة ونصف، انتشر عبر صفحات السوشيال ميديا كالنار في الهشيم لشاب ملثم أطلق النار من مسافة "صفر" على فتاة وسط ذهول الجميع، خاصة أن المتهم اختفى من مكان الحادث في غضون ثوان مستفيدا من ذهول الحضور في موضعهم دون قدرة على التحرك قيد أنملة، حتى أن البعض تخيل الأمر محض مُزحة أو مشهد من فيلم سينمائي يتم تصويره بمنطقة سكنهم.

كاميرات مراقبة المحلات التجارية المتاخمة لموقع الحادث -التي تحفظت قوات الأمن عليها- رصدت لحظة اقتراب المتهم من الضحية بخطوات ثابتة يُحسد عليها، وإخراجه سلاحا ناريا من بين طيات ملابسه وإطلاق عيار ناري صوب وجه الفتاة التي سقطت على الفور جثة هامدة، غارقة في بركة من الدماء.

على مدار الـ48 ساعة الماضية، عكف رجال المباحث على فحص علاقات الضحية "ياسمين.م"ن 18 سنة، والوقوف على وجود خلافات بينها وآخرين -خاصة أقاربها- قد ترقى لحد ارتكاب مثل تلك الجريمة، وسماع أقوال والديها وشهود العيان وصولا إلى الجاني وضبطه أمس الجمعة.

البداية كانت مع تلقي الرائد محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من أحد الأهالي بمصرع فتاة بطلق ناري على يد شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وعثر على جثة "ياسمين. م"، 18 سنة، مقيمة بدائرة القسم مع والدها ووالدتها، مصابة بطلق ناري بالوجه مباشرة، وتبين قيام شاب باستقلال دراجة نارية وأطلق الرصاص على الفتاة وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، واعترف بقتلها، مشيرًا إلى أن أسرتها تركت محافظة أسيوط وحضرت إلى القاهرة للإقامة بعيدا عن أهالي القرية التي كانوا يقيمون بها.

وقال المتهم في اعترافاته: "غسلت عاري بإيدي.. مقدرتش أتحمل نظرات وكلام الناس اللي كان بيطاردني في كل حتة"، مضيفا أن المجني عليها كانت متزوجة، وبسبب سوء سلوكها قرر زوجها تطليقها هربا من "كلام الناس" لكن انفصالها عن زوجها لم يضع نهاية للكابوس الذي ظل يطاردها وأسرتها، مما دفعه للتخلص منها.

وعن يوم الواقعة، أوضح المتهم أنه أحرز سلاحا ناريا واستقل دراجة نارية، وانتظر خروج الضحية من المنزل بمنطقة المرج وأطلق عليها الرصاص، وفر هاربًا إلى مسقط رأسه قبل أن تنجح قوات الشرطة في تحديد مكانه وضبطه.

وأبت ليلة البارحة أن تنتهي دون إراقة مزيد من الدماء، لكن هذه المرة كانت بمنطقة عمارات عباد الرحمن في المقطم بمحافظة القاهرة، عندما تسبب ضابط شرطة في مقتل سائق بسبب نشوب مشاجرة بينه وآخرين - بينهم الضحية- على ركن السيارة.

مصدر مطلع على التحقيقات أفاد بأن 8 أشخاص تعدوا بالسب والشتم والضرب على الضابط، وأحدثوا تلفيات بسيارته أسفل منزله، مشيرا إلى أن مشادة كلامية حادة نشبت بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الضابط بالشوم وحاولوا سرقة سلاحه الميري، فخرجت طلقة بالخطأ استقرت في جسد سائق سقط قتيلا.

ولفت شهود عيان إلى أن الواقعة تعود إلى مساء أول أمس الخميس عندما توجه الضابط إلى سيارته، وفوجئ بصديق الضحية يغلق الطريق، ما منعه من الخروج إلى عمله من الجراج أسفل العمارة، وتشاجر صديق المجني عليه ويدعى "أحمد" مع الضابط، وتدخل الأهالي للفصل بينهما قبل أن يتجدد الأمر عقب صلاة الجمعة.

بدورها، تحفظت قوات الأمن على الضابط، وألقت القبض على الطرف الثاني، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.