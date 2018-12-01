انت الان تتابع «التضامن» تبدأ صرف معاشات شهر ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٧ ص

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومى، والأعمال العام والخاص بإتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بدء صرف معاشات شهر ديسمبر، اليوم السبت لـ7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية بداية اليوم، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات يوم الأحد الثانى من ديسمبر.

وأضافت، أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك، وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من