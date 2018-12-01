الخلافات السياسية كادت تُخرج قمة العشرين بلا بيانات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - عرقلت الخلافات السياسية العديد من الجهود العالمية في قمة العشرين المقامة حاليًا في الأرجنتين، للتوصل إلى تسوية سياسية للخلافات والمشكلات الاقتصادية العالمية.

على مدى الشهور القليلة الماضية عولت الأوساط السياسية والاقتصادية في العالم على قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها في الوقت الحالي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، لحل العديد من الأزمات الاقتصادية في العالم، وعلى رأسها الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وبالرغم من المؤشرات التي كانت تصب في صالح إمكانية التوصل لحل، أو حتى التهدئة بشكل مؤقت بين القوتين العالميتين، إلا أن العديد من الملفات الاقتصادية، بما في ذلك الحرب التجارية، تأثرت بالصراعات السياسية المختلفة لقادة قمة العشرين خلال الاجتماع الرئيسي للمجموعة.

وقال دبلوماسيون أوروبيون شاركوا في المناقشات إن العديد من المسؤولين في الوفود المشاركة من مجموعة دول العشرين اختلفوا بشدة حول العديد من الملفات خلال المناقشات التي دارت أمس الجمعة في الاجتماع الرئيسي للقمة. الفشل يُخيم على لقاء «ترامب وشي» في قمة الـ20 وحسب ما جاء في شبكة "فرانس 24”،

وقال دبلوماسيون أوروبيون شاركوا في المناقشات إن العديد من المسؤولين في الوفود المشاركة من مجموعة دول العشرين اختلفوا بشدة حول العديد من الملفات خلال المناقشات التي دارت أمس الجمعة في الاجتماع الرئيسي للقمة. الفشل يُخيم على لقاء «ترامب وشي» في قمة الـ20 وحسب ما جاء في شبكة "فرانس 24”، فإن من بين الملفات التي واجهت انقسامات كبيرة، كان البيان النهائي للقمة، حيث كان هناك حالة من الاستقطاب بين عدد من المعسكرات داخل القمة، لتحديد اللغة التي سيُكتب بها البيان الخاص بالمناخ والتجارة العالمية.

وأشار دبلوماسيين للشبكة الفرنسية، إلى أن الدول والوفود الأوروبية التي شاركت في القمة حاولت التكتل بشكل مجمع لمواجهة أي محاولات أو حملات تستهدف إخراج القمة بلا أي بيانات تتعلق بالملفات الحيوية على المستوى الاقتصادي، والتي كانت في الأصل الأهداف الرئيسية لقمة العشرين بنسختها للعام الجاري. وخلال مواجهتها لاحتمال خروج القمة بلا بيانات، كانت الوفود الأوروبية تحاول إنشاء جبهة مشتركة للخروج بإعلان منفصل خاص بها، وذلك إذا لم تتمكن من الحصول على تأييد الولايات المتحدة أو غيرها من الدول في هذا المعسكر.

وأكد الدبلوماسيون الأوروبيون أن قادة وزعماء المجموعة المشاركة من اليورو اجتمعوا صباح أمس الجمعة قبل انعقاد القمة في مقر انعقادها بالعاصمة الأرجنتينية، وذلك لوضع المواقف المشتركة حول التجارة والمناخ وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. بعد تظاهرات فرنسا.. هل دفع ماكرون ثمن عدائه لترامب؟ وعلى ناحية أخرى، اشتعل الصدام السياسي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خاصة فيما يتعلق ببيان تغير المناخ.

وأكدت "فرانس برس" أن المراقبين أكدوا أن نفس الخلافات كانت تعيق إعلان بيان مجموعة العشرين حول هذا الملف، خاصة أن ماكرون لا يزال غاضبًا من انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية تغير المناخ التي تتبناها باريس في مايو الماضي.

وقال مصدر فرنسي إن ماكرون كان يحاول بناء جبهة مناهضة لترامب، وذلك عن طريق عمل بيان منفصل يوحد من خلاله العديد من القوى الأوروبية الموجودة في القمة. وفيما يتعلق بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، فإن الخلافات السياسية التي دفعت ترامب لإلغاء لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي نفسها التي قد تؤدي إلى فشل القمة المنتظرة بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج خلال وقت لاحق مساء اليوم.

ترامب الذي نجح في التوقيع على نسخة جديدة ومعدلة من اتفاق نافتا قبل انطلاق قمة العشرين، قد لا يرى أن الاجتماع المنتظر مع الرئيس الصيني مُلح من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي وتسوية شاملة للحرب التجارية مع بكين. خلاف ترامب ووادي السيليكون يمنح الصين أغلى هدية عسكرية وقال موقع موني كنترول المعني بالسياسات النقدية والتجارية العالمية، إن ترامب يرى في الوقت الحالي أن سياساته الاقتصادية تؤتي ثمارها بشكل فعلي، وهو ما يعني أنه قد يؤجل الحسم مع الرئيس الصيني إلى جولات تفاوضية لاحقة. وأشار الموقع الاقتصادي العالمي، إلى أن ترامب يمكنه الآن التفاوض من منطلق القوة، خاصة وأنه يرى مستقبلًا نجاحات اتفاق نافتا على العديد من المجالات الإنتاجية في بلاده، الأمر الذي سيجعله أكثر صرامة في فرض شروط الولايات المتحدة على الصين في الاجتماع.

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