انت الان تتابع ميدو: دلع اللاعبين سبب سقوط الزمالك أمام الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٨ ص

علق أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، على هزيمة القلعة البيضاء أمام الاتحاد السكندري بضربات الترجيح 4-3، في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية العربية الأبطال، والتي أقيمت مساء أمس الجمعة، على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، حيث انتهى الوقت الأصلي من المباراة، بفوز الاتحاد 1-0، سجله الغاني إيمانويل بناهيني في الدقيقة 84، ليتعادل الفريقان في نتيجة المباراتين إجمالا، بعد فوز الزمالك في لقاء الذهاب بنفس النتيجة.

وكتب ميدو: "أي حد بيفهم كورة متابع الزمالك في الماتشات الأخيرة هيعرف من دلع بعض اللاعيبة إن الزمالك هيخسر ماتش.. أي حد بقى زمالكاوي وبيشجع الزمالك من سنين طويلة هيعرف إن الماتش ده هيكون ماتش كبير وهيكلف الفريق بطولة، دلوقتي أنسب وقت تشجع الفريق والجهاز وتدعم كل الناس اللي في النادي". وواصل: "تثبيت التشكيل