انت الان تتابع جيمس يسجل 28 نقطة في انتصار ليكرز على مافريكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٨ ص

سجل ليبرون جيمس 28 نقطة وأضاف زميله براندون إنجرام 19 نقطة ليعدل لوس أنجليس ليكرز تأخره في الشوط الأول إلى انتصار 114-103 على ضيفه دالاس مافريكس، مساء أمس الجمعة، في دوري السلة الأمريكي للمحترفين «NBA»، وتفوق ليكرز في التسجيل على مافريكس في الشوط الثاني بواقع 61-45 ولم يسمح لدالاس سوى بتسجيل 17 نقطة في الربع الثالث، وكان جيمس تصدر قائمة المسجلين في الفريقين برصيد 38 نقطة ليقود لوس انجليس ليكرز للفوز 104-96 على إنديانا بيسرز، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء «رويترز».

وسجل هاريسون بارنز 29 نقطة، وأضاف دوايت باول 17 نقطة لمافريكس الذي توقفت سلسلة انتصاراته المتتالية عند ثلاث مباريات. وكان دالاس حقق سبعة انتصارات في آخر ثماني مباريات سابقة. يذكر أن داني جرين سجل ثلاثية ليعادل النتيجة قبل دقيقتين وسبع ثوان على نهاية الوقت الإضافي، قبل أن يمضي تورونتو رابتورز في طريقه