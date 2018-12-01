انت الان تتابع الحكومة تقترض 39 مليار جنيه من البنوك الأسبوع الجارى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٨ ص

تعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 39 مليار جنيه خلال الأسبوع الجارى. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.

وتطرح وزارة المالية غدًا ،الأحد، أذون خزانة بقيمة 18.25 مليار جنيه لأجال 91 و266 يومًا، فيما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لأجال 182 و357 يومًا، يوم الخميس المقبل. كما أنه من المقرر أن يطرح البنك المركزى أيضا سندات خزانة بقيمة 1.750 مليار جنيه لأجال 5 و10 سنوات يوم الإثنين المقبل. اقرأ أيضا:المالية: