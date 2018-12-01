اتحاد للملاكمة يدافع عن سياساته بعد قرار الأولمبية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٤ ص
دافع رجل الأعمال الأوزبكي غفور رحيموف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، عن سياسات مؤسسته بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية تجميد خطط اقامة مسابقة للملاكمة في ألعاب طوكيو 2020 مع فتح تحقيق في أنشطة الاتحاد، وقال رحيموف إن الاتحاد الدولي «قطع خطوات عملاقة في فترة قصيرة? لحل مشاكل مالية وأخرى تتعلق بالحوكمة ومكافحة المنشطات والنزاهة الرياضية، وقال رحيموف في بيان: ”أؤكد لأصدقائنا في الحركة الأولمبية أننا أجرينا خفضا كبيرا في النفقات وتوصلنا إلى اتفاقيات مع رعاة جدد واتفقنا مع مدن نثق في قدراتها على تنظيم بطولاتنا المختلفة".
وواصل: ”أستطيع القول أن الاتحاد الدولي للملاكمة حقق الاستقرار المالي أخيرا“، وكانت اللجنة الأولمبية منحت الاتحاد الدولي للملاكمة مهمة لحل هذه المشاكل أو مواجهة الاستبعاد من أولمبياد طوكيو. وقالت اللجنة إنها ”بدأت اجراءات قد تقود إلى سحب الاعتراف بالاتحاد الدولي للملاكمة“ لكنها
وقالت اللجنة إنها ”بدأت اجراءات قد تقود إلى سحب الاعتراف بالاتحاد الدولي للملاكمة“ لكنها عبرت عن أملها في استمرار الملاكمة ضمن البرنامج الأولمبي، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء «رويترز».
وأضافت: ”المجلس التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية يبذل كل ما في وسعه لحماية الرياضيين وضمان إقامة مسابقة للملاكمة في ألعاب طوكيو 2020 بغض النظر عن هذه الاجراءات“.
وقال المجلس إنه جمد عملية التخطيط لمسابقة الملاكمة في ألعاب طوكيو على أن يسري القرار فورا مع تعليق التعاون بين الاتحاد الدولي للملاكمة واللجنة المنظمة لأولمبياد 2020.
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