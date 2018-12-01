انت الان تتابع اتحاد للملاكمة يدافع عن سياساته بعد قرار الأولمبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٤ ص

دافع رجل الأعمال الأوزبكي غفور رحيموف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، عن سياسات مؤسسته بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية تجميد خطط اقامة مسابقة للملاكمة في ألعاب طوكيو 2020 مع فتح تحقيق في أنشطة الاتحاد، وقال رحيموف إن الاتحاد الدولي «قطع خطوات عملاقة في فترة قصيرة? لحل مشاكل مالية وأخرى تتعلق بالحوكمة ومكافحة المنشطات والنزاهة الرياضية، وقال رحيموف في بيان: ”أؤكد لأصدقائنا في الحركة الأولمبية أننا أجرينا خفضا كبيرا في النفقات وتوصلنا إلى اتفاقيات مع رعاة جدد واتفقنا مع مدن نثق في قدراتها على تنظيم بطولاتنا المختلفة".

وواصل: ”أستطيع القول أن الاتحاد الدولي للملاكمة حقق الاستقرار المالي أخيرا“، وكانت اللجنة الأولمبية منحت الاتحاد الدولي للملاكمة مهمة لحل هذه المشاكل أو مواجهة الاستبعاد من أولمبياد طوكيو. وقالت اللجنة إنها ”بدأت اجراءات قد تقود إلى سحب الاعتراف بالاتحاد الدولي للملاكمة“ لكنها