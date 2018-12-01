انت الان تتابع مهلة 6 أشهر.. ما مصير قانون منع تداول الدواجن الحية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا بتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية حرصا على سلامة المواطنين دون الإعلان عن آليات التنفيذ بالأسواق.

مضى ما يقرب من شهرين على تفعيل قانون 70 لسنة 2009، الذي ينص على منع دخول الدواجن الحية لمحافظتي القاهرة والجيزة، ومعاقبة من يقومون ببيعها حية، والذى تتم الآن دراسة سبل تطبيقه وآليات التنفيذ، فيما تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير ثلاجات تبريد لأصحاب محلات الدواجن. واقتربت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي فى إنتاج الدواجن محليا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 95% من جملة احتياج المواطنين.

شعبة الدواجن: 6 أشهر مهلة.. والأمر يحتاج مزيدا من الدراسة قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزارة الزراعة أعطت مهلة 6 أشهر لتنفيذ قانون منع تداول الدواجن الحية، لافتا إلى أن الأمر يستلزم العديد من الإجراءات ودراسة وافية لآليات التنفيذ، وعلى رأسها

شعبة الدواجن: 6 أشهر مهلة.. والأمر يحتاج مزيدا من الدراسة قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزارة الزراعة أعطت مهلة 6 أشهر لتنفيذ قانون منع تداول الدواجن الحية، لافتا إلى أن الأمر يستلزم العديد من الإجراءات ودراسة وافية لآليات التنفيذ، وعلى رأسها توفير الثلاجات لدى التجار، فضلا عن توفير السيارات التى ستقوم بنقل الدواجن. وأضاف السيد أن المحلات التجارية تحتاج إلى الحصول على قرار مزاولة النشاط، فضلا عن تحديد قدرة المجازر على استيعاب حجم الطلب من السوق المحلى وكلها أمور تحتاج إلى وقت كافٍ لدراستها حتى لا تكون النتائج محبطة، مؤكدا أهمية تفعيل القانون وفائدته لجموع المواطنين. أسعار الدواجن بالمزارع اليوم: أسعار الدواجن بالمزارع اليوم: الدواجن البيضاء سجلت نحو 25 جنيها للكيلو. الدواجن الساسو سجلت نحو 27 جنيها للكيلو. الدواجن البلدية سجلت نحو 38 جنيها للكيلو. الكتكوت الأبيض الأهالى يجل نحو 7.5 لـ 11 جنيها للكيلو. الكتكوت الساسو سجل نحو 3.5 لـ 4 جنيهات للكيلو. اقرأ أيضا: بعد منع تداولها.. أسعار الدواجن تنخفض بالأسواق اليوم أسعار الدواجن بسوق التجزئة اليوم: أسعار الدواجن بسوق التجزئة اليوم: الدواجن البيضاء سجلت نحو 27 لـ 28 جنيها للكيلو. الدواجن الساسو سجلت نحو 38 جنيها للكيلو. الدواجن البلدية سجلت نحو 45 جنيها للكيلو. الأوراك سجلت نحو 30 جنيها للكيلو. صدور الدواجن "البانيه"، سجلت نحو 70 جنيها للكيلو. اقرأ أيضا: الزراعة تعلن الموعد النهائي لحظر تداول الدواجن الحية ونص القانون على أن تقتصر التجارة في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، ويشترط أن تكون التجارة أو الذبح وفقًا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، وأن الدواجن والطيور التى يتم ضبطها حية يتم إعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأي أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية. تجار: التراجع عن القرار هو الحل تجار: التراجع عن القرار هو الحل قال سيد عبد العاطى، أحد تجار الدواجن، أن إعطاء مهلة 6 أشهر لتنفيذ القرار يدل فى حد ذاته على صعوبة تنفيذه، لافتا إلى أن القانون صادر منذ عام 2009، إلا أنه لم يسهل تطبيقه حتى الآن، مضيفا أن عددا كبيرا من المحلات التجارية العاملة فى بيع الدواجن الحية لا يوجد لديها التراخيص اللازمة للتعامل مع المجازر، لافتا إلى أن استخراج هذه التراخيص يحتاج إلى وقت، فضلا عن ضرورة توافر الثلاجات لدى المحلات. اقرأ أيضا: تراجع واردات الدواجن وارتفاع الألبان خلال 9 شهور وعن عقوبة المخالفين لقانون 2009 الذي أعلنت عنه وزارة الزراعة، فقد نصت إحدى المواد على معاقبة كل مخالف لأحكام مواد القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة، في جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة 3 أشهر، ويكون الغلق نهائيا في حالة العودة.

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