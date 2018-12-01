انت الان تتابع إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٧ ص
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، إعادة فتح ميناء «شرم الشيخ البحري»، بمحافظة جنوب سيناء في تمام السادسة والنصف صباحًا، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وجاري استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، موضحة في بيان لها انتظام الحركة الملاحية واعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، مؤكدة أنه تسير بصورة طبيعية ولا توجد أي خسائر أو أضرار من سوء الأحوال الجوية.
من جانبه، وجه اللواء مهندس هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، مديري الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة. وتتعرض بعض محافظات الجمهورية، لموجة من الطقس السيئ، بحسب خبراء الأرصاد الجوية،
من جانبه، وجه اللواء مهندس هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، مديري الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.
وتتعرض بعض محافظات الجمهورية، لموجة من الطقس السيئ، بحسب خبراء الأرصاد الجوية، أبرزها إعلان هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لسوء الأحوال الجومائية وسوء الأحوال الجوية والنشاط الملحوظ للرياح الذى تخطى الحدود المسموح بها.
وقال رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح أيا بحركة اللنشات. (التفاصيل)
شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الطقس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .