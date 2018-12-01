انت الان تتابع إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٧ ص

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، إعادة فتح ميناء «شرم الشيخ البحري»، بمحافظة جنوب سيناء في تمام السادسة والنصف صباحًا، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وجاري استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، موضحة في بيان لها انتظام الحركة الملاحية واعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، مؤكدة أنه تسير بصورة طبيعية ولا توجد أي خسائر أو أضرار من سوء الأحوال الجوية.

من جانبه، وجه اللواء مهندس هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، مديري الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة. وتتعرض بعض محافظات الجمهورية، لموجة من الطقس السيئ، بحسب خبراء الأرصاد الجوية،