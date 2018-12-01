إيران .. نائب المرشد يهاجم وزير الخارجية

هاجم نائب الرمرشد الإيراني، أحمد علم الهدى، كلا من وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ورئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، أثناء خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في مدينة مشهد، حسبما أفاد موقع العربية.نت .

وعلى الرغم من عدم ذكر علم الهدى لأسماء الذين يهاجمهم، إلا أنه قال "بعض المسؤولين صرحوا في الأيام الماضية، بأن عمليات غسل الأموال في إيران واسعة ومعروفة للجميع".

وأضاف علم الهدى: "يظن من يقول هذا أنه يساهم في إصلاح الأوضاع، لكنه في الحقيقة يقدم للأعداء سلاحا يضغطون به على إيران".

وجاء هجوم علم الدين بعد تصريحات ظريف عن وجود عمليات غسل أموال في إيران على نطاق واسع، وهي التصريحات التي أثارت ردود فعل أصولية، تقدم على إثرها برلمانيون بطلبات لاستجواب ظريف.

أما علي أكبر صالحي، فقد هاجمه أحمد علم الهدى، بسبب تصريحات صالحي الأخيرة حول انخفاض راتبه بسبب ضغوط العقوبات، حيث كان صالحي قد قال في حوار له مع موقع "يورونيوز": "العقوبات تمثل ضغوطا اقتصادية شديدة على الإيرانيين"، مضيفًا: "كان راتبي الشهري في الجامعة، قبل أقل من عام، نحو 3000 دولار، أما الآن فقد انخفض راتبي إلى ما يساوي 700 دولار تقريبًا، فإذا كان هذا وضعي أنا، فكيف الحال إذن مع الشرائح الاجتماعية الأقل؟ تأملوا إلى أي حد يمكن أن تعاني هذه الشرائح تحت العقوبات".