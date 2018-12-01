زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي إلى الأردن بعد زيارته لمصر وتونس

ينوي ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان سيصل إلى عمّان في زيارة رسميّة إلى المملكة الأردنية، يوم الإثنين المقبل بحسب ما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم السبت.

وبدأ محمد بن سلمان، الخميس، الماضي جولة خارجية شملت عدة دول عربية وغربية، حيث زار الإمارات والبحرين ومصر وتونس والأرجنتين، بينما يزور الجزائر غداً الأحد.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى امس الجمعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة العشرين بالأرجنتين.

