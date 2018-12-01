مطالبات دولية بالإفراج عن النشطاء المحتجزين في سجون إيران

دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران إلى ضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين الذين سجنوا بسبب دعمهم للاحتجاجات ضد ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران.

وحث الخبراء إيران على إطلاق سراح المعتقلين على الفور وذلك خلال بيان مشترك وقعه كل من ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ودييجو جارسيا - سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وسيونج فيل هونج، مقرر فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، وإيفانا رادايتش، رئيسة فريق العمل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، بالإضافة إلى جاويد رحمان، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران.

وجاء في البيان: «إننا نحث الحكومة على إطلاق سراح جميع المسجونين على الفور من أجل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها».

كما أعرب الخبراء عن انزعاجهم إزاء تدهور صحة فرهاد ميثم، وهو طبيب كان قد اعتقل في يوليو/تموز الماضي، بعد دعوته لدعم النساء المحتجات على قانون الحجاب.

وكرر الخبراء قلقهم إزاء سجن المحامية نسرين سوتوده، التي رافعت عن قضايا عدد من النساء المحتجات ضد الحجاب الإجباري. وأُدينت سوتوده بتهم تتعلق بالأمن القومي لدفاعها عن متظاهرين معتقلين.