شكرا لقرائتكم هكذا تدير طهران شبكة التضليل الإعلامي حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تقرير لوكالة رويترز أن إيران تدير عشرات المواقع على شبكة الإنترنت، يزورها أكثر من نصف مليون شخص شهرياً، بهدف التضليل الإعلامي.

ووفق التقرير فإن أكثر من 70 موقعاً على الإنترنت، تم كشفها، تعمل على نشر الدعاية الإيرانية، في 15 دولة، يتم الترويج لها بحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي يتجاوز عدد متابعيها المليون.

ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، موقع "نايل نت أونلاين" الذي يقع مقره في قلب ميدان التحرير بالقاهرة، لكنه في الواقع يدار من طهران وفق تقرير رويترز.

إغلاق مئات الحسابات

وتقول "رويترز" إن أمر هذه المواقع افتضح في أغسطس عندما كشفت عنها شركات منها "فيسبوك" و"تويتر"، بعد أن توصلت إليها شركة "فاير آي". وقد أغلقت شركات التواصل الاجتماعي مئات الحسابات التي روجت لهذه المواقع أو نشرت رسائل إيرانية موجهة.

ويبدو أن طهران تحرك تلك المواقع الإلكترونية، موحية للمتصفحين أنها مواقع محلية، وذلك عبر تسميات "غشاشة".

ومن بين المواقع التي كشف عنها التقرير:

- موقع إخباري اسمه (فجر غربي آخر) في باكستان.

- 10 مواقع تستهدف القرّاء في اليمن حيث تخوض إيران والسعودية

- منفذ إعلامي يقدم أخباراً يومية ورسوماً كرتونية ساخرة في السودان.

- موقع اسمه (ريلني نوفوستي) أي "الأخبار الحقيقية" موجه للقراء الروس.

مواقع ترتبط بطهران

إلى ذلك، كشف التقرير أنّ كل تلك المواقع ترتبط بإيران من خلال نشر أخبار وتسجيلات مصوّرة ورسوم كرتونية، تزوّدها بها مؤسسة "الاتحاد الدولي للإعلام الافتراضي" ومقرُها طهران، كما تشترك مع الاتحاد بالعناوين وأرقام الهواتف.

وعن تلك الحملة الإيرانية التضليلية، قال جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق لـ"رويترز": "الإيرانيون خبراء محنكون في الإنترنت. ثمة عناصر في أجهزة المخابرات الإيرانية تتميز بالبراعة من حيث العمل على الإنترنت".