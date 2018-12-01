بعد سنوات من القطيعة.. انطلاق أول قطار كوري جنوبي باتجاه الشمال

دبي - بواسطة محمد فارس ينطلق قطار كوري جنوبي باتجاه كوريا الشمالية اليوم الجمعة لإجراء تفتيش مشترك يستمر 18 يوما، تعتزم الكوريتان القيام به في إطار تحديث خطوط السكك الحديدية عبر الحدود.

ومن المنتظر أن يغادر القطار، الذي يحمل 6 عربات وعشرات من المسؤولين الكوريين الجنوبيين، محطة سيئول إلى محطة بانمون بالقرب من مدينة كيسونغ الحدودية الكورية الشمالية، لإجراء تفتيش على مسار السكك الحديدية بطول 1،200 كلم في الشمال حتى 17 ديسمبر القادم.

ويعتبر التفتيش جزءا من اتفاق قمة بين زعيمي الكوريتين تم التوقيع عليه في أبريل الماضي، لتحديث أنظمة السكك الحديدية عبر الحدود، وفي نهاية المطاف إعادة ربطها في محاولة لتعزيز المصالحة في شبه الجزيرة الكورية.

وسيسير القطار على خط السكة الحديدية كيونغوي الغربي الممتد لمسافة 400 كم لنحو 6 أيام إلى مدينة سينويجو، بالقرب من حدود كوريا الشمالية مع الصين.

وبعد اكتمال التفتيش على خط كيونغوي، سينتقل إلى بلدة وونسان الشرقية لبدء تفتيش لمدة 10 أيام على خط سكة حديد دونغهاي على طول 800 كم من جبل كومغانغ على طول الطريق إلى نهر تومين على الطرف الشمالي الشرقي للبلاد.

ويعتبر التفتيش على السكك الحديدية الأول من نوعه منذ عام 2007، عندما فتشت الكوريتان خط سكة حديدية يبلغ طوله 412 كلم يربط بين كيسونغ وسينويجو. © Предоставлено: Autonomous Non-Profit Organization "TV-Novosti" العلمان الكوري الجنوبي والكوري الشماليبعد سنوات من القطيعة.. انطلاق أول قطار كوري جنوبي باتجاه الشمال

كما أنها المرة الأولى التي ينطلق فيها قطار كوري جنوبي من جبل كومغانغ، إلى نهر دومان منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية في أعقاب الحرب الكورية 1950-53.

المصدر: يونهاب