شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يطالب بحث الأحزاب غير الممثلة بمقاعد فى البرلمان بالاندماج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، ضرورة أن يكون هناك نقاش فى البرلمان المصرى حول ضرورة حل الأحزاب التى لا تمثيل برلمانى لها بشكل كامل، حيث إن عدد الأحزاب فى مصر تخطى الـ100 حزب وعدد كبير منهم غير معروف وتحت التأسيس وبالتالى لابد من إعادة النظر فيهم.

وأشار نائب رئيس حزب حماة الوطن، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى ضرورة أن يتم تشجيع تلك الأحزاب على إعادة تغيير نفسها، وإعادة هيكلتها وتقوية نفسها من جديد، قبل أن تعلن عن حزب سياسى قائم بذاته، وأن تندمج مع أحزاب أخرى.

كان الدكتور حسام بدراوى، اقترح خلال حواره "مع الخليج 365"، ضرورة أن يتم حل الأحزاب التى لا تستطيع أن تحصد أى مقاعد خلال دورتين برلمانيتين خلال الفترة المقبلة.