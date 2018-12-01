الكرملين يرمي كرة طلب عقد اجتماع جديد بين بوتين وترامب في ملعب البيت الأبيض

رمى الكرملين كرة عقد قمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي في ملعب البيت الأبيض، واعتبر أن إلغاء دونالد ترامب، اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين، لا يساهم في تطور بنّاء لعلاقات البلدين.
وكشف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية، أنه كان من المقرر مناقشة المأزق الذي وصلت إليه العلاقات الروسية الأمريكية في الاجتماع (مع بوتين) الذي ألغاه ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.
وقال: "هذا أمر مؤسف ببساطة لأننا خططنا لإجراء محادثات مفصلة لمناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي، مع الأخذ في الاعتبار خطط الأمريكيين...
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