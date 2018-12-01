الشرطة الفرنسية تستعد لاحتجاجات عنيفة بسبب رفع أسعار الوقود

حشدت السلطات الفرنسية الآلاف من أفراد الشرطة الإضافيين في باريس قبل ثالث مظاهرة ينظمها السبت المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود، في الوقت الذي حذر مسؤولو الأمن من تجدد أعمال العنف.
ولأكثر من أسبوعين أغلق محتجو "السترات الصفراء" الطرق عبر فرنسا في احتجاج عفوي وشعبي ضد زيادة ضرائب السولار وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتزايد الاحتجاج وتحول إلى أحد أكبر وأعتى التحديات التي واجهها الرئيس ايمانويل ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهرًا، وقبل أسبوع تجمع آلاف المحتجين، ممن ليس لهم قائد وينظمون أنفسهم إلى حد بعيد عبر...
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