هاشم: للاسراع بوضع حد للظلم اللاحق بالشعب الفلسطيني الذي يتعرض للارهاب

أعتبر عضو كتلة التنمية النائب ​قاسم هاشم​ خلال مشاركته في الجمعية العامة للبرلمانات الاسيوية المنعقدة في ​اسطنبول​ أن "لقاءنا كبرلمانات آسيوية له اهداف لتطوير العلاقات بين بلادننا وشعوبنا تأميناً وتمتيناً لعلاقات وعوامل تجمع بين دول آسيا وهي عميقة في التاريخ والجغرافيا وبالوصول الى التنميبة المستدامة لتنعم الشعوب الاسيوية بالرفاء والرخاء ويبقى السؤال الطبيعي والبديهي كيف السبل الى التنمية المتقدمة التي نريدها جميعا والحروب والقتل والظلم في كل مكان من هذا العالم وآسيا أكثر ما تعاني من آثار الحروب و​الارهاب​"، مضيفا: "فإذا كنا جادين بتحقيق الاهداف التي نضعها اليوم أمام البرلمانات الاسيوية لتترجم خطوات تنفيذية مع حكوماتنا وشعوبنا فان المبتدأ والخبر في هذه المسيرة التنموية في العلاقات هي في الاسراع بوضع حد للظلم والعبث والقتل الذي نشهده في هذا الزمن وفي طليعة ذلك معاناة ​الشعب الفلسطيني​ الذي يتعرض لأبشع أنواع الارهاب الدولي المنظم الذي مارسته ​اسرائيل​ ومازالت منذ سبعين عاماً".