أعتبر عضو كتلة التنمية النائب قاسم هاشم خلال مشاركته في الجمعية العامة للبرلمانات الاسيوية المنعقدة في اسطنبول أن "لقاءنا كبرلمانات آسيوية له اهداف لتطوير العلاقات بين بلادننا وشعوبنا تأميناً وتمتيناً لعلاقات وعوامل تجمع بين دول آسيا وهي عميقة في التاريخ والجغرافيا وبالوصول الى التنميبة المستدامة لتنعم الشعوب الاسيوية بالرفاء والرخاء ويبقى السؤال الطبيعي والبديهي كيف السبل الى التنمية المتقدمة التي نريدها جميعا والحروب والقتل والظلم في كل مكان من هذا العالم وآسيا أكثر ما تعاني من آثار الحروب والارهاب"، مضيفا: "فإذا كنا جادين بتحقيق الاهداف التي نضعها اليوم أمام البرلمانات الاسيوية لتترجم خطوات تنفيذية مع حكوماتنا وشعوبنا فان المبتدأ والخبر في هذه المسيرة التنموية في العلاقات هي في الاسراع بوضع حد للظلم والعبث والقتل الذي نشهده في هذا الزمن وفي طليعة ذلك معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع الارهاب الدولي المنظم الذي مارسته اسرائيل ومازالت منذ سبعين عاماً".
شكرا لقرائتكم خبر عن هاشم: للاسراع بوضع حد للظلم اللاحق بالشعب الفلسطيني الذي يتعرض للارهاب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .