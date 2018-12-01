حاصباني: لا بوادر للاسراع في التشكيل وهناك اصرار لدى البعض لعدم تشكيلها

تمنى وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال ​غسان حاصباني​ أن لا يطول الانتظار لإيجاد حل لتشكيل الحكومة لأن الوقت ليس لمصلحتنا، ورأى انه "لا بوادر للاسراع في تشكيل الحكومة وهناك اصرار لدى بعض الاطراف لعدم تشكيلها، موضحا انه عندما قدمت "​القوات اللبنانية​" التسهيلات لتشكيل الحكومة، كشفت عن نوايا مبطنة كان يحق لنا جميعنا ان نعرفها و"القوات" ليس نادمة على الإطلاق.

واوضح حاصباني في حديث اذاعي، انه كان لدى ​حزب الله​ اهتمام دائماً ب​وزارة الصحة​ وذلك لأنها تفيده في مناطق أثبتت الانتخابات ان لديه مشاكل شعبية فيها، لكن تمسكه بـ"الصحة" ومطالبته بها بشكل اساسي لم يكن ظاهراً. اضاف "قيل لـ"القوات اللبنانية" مرات عدة إما أن تشاركوا وإما حكومة بمن حضر، لماذا لا نسمع هذا الكلام اليوم؟ هل هناك خوف من الجهة المطالبة أم أن هناك اعتبارات أخرى؟ المهم اليوم الاسراع بالتشكيل ولينضم من يريد، فالوضع المالي ومالية الدولة لا يحتملان الانتظار وكذلك حجم البطالة ضخم والنمو".

واكد ان مصالحة "القوات" – "​المردة​" ليست وليدة الصدفة انما جاءت نتيجة مشاورات طويلة، ومصالحة ​معراب​ بجوهرها لم تسقط، ما تزعزع أو بالأحرى لم يطبق اساساً هو مبدأ التعاون بيننا و"التيار". ولفت الى ان مصالحتنا و"المردة" أسمى من التحالفات السياسية فهي وجدانية بحت، وعلى الرغم من الاختلافات السياسية هناك امور كثيرة نتفق عليها عن حياة المواطن، والمهم ان النوايا نظيفة.

وحول العلاقة بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس حزب القوات ​سمير جعجع​، اكد انها "ايجابية وعلى اسس المصالحة، من وقت لآخر هناك اختلافات بوجهات النظر لكن لا سلبية بالعلاقة. ولا تواصل مباشر مع رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​، وبإنتظار تشكيل الحكومة الجديدة لنرى كيف يمكن ان يحصل التنسيق".