الجزولي دفع الله : ليست هنالك أسباب قاهرة للتعجيل بوضع دستور دائم

قال رئيس الوزراء الأسبق البروفسيور الجزولي دفع الله : انه ليس هناك أسباب قاهرة للتعجيل بوضع دستور دائم قبل أن توفر له الأرضية السياسية من إجماع وطني يضمن له الإجازة والتطبيق في المستقبل .
وأضاف: إن الدستور الحالي فيه من الرؤى والأبواب ما يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظله إذا توفرت الشروط الأخرى .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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