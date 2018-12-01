الجزولي دفع الله : ليست هنالك أسباب قاهرة للتعجيل بوضع دستور دائم

قال رئيس الوزراء الأسبق البروفسيور الجزولي دفع الله : انه ليس هناك أسباب قاهرة للتعجيل بوضع دستور دائم قبل أن توفر له الأرضية السياسية من إجماع وطني يضمن له الإجازة والتطبيق في المستقبل .

وأضاف: إن الدستور الحالي فيه من الرؤى والأبواب ما يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظله إذا توفرت الشروط الأخرى .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)