نظامي ينفذ في نفسه حكم الإعدام شنقاً

نفذ أحد افراد القوات النظامية حكم الإعدام على نفسه بأن أقدم على الإنتحار شنقاً حتى الموت داخل غرفة بالمنزل الذي يقيم فيه بمدينة بورتسودان ، فيما لم تكشف التحريات بعد أسباب إقادامه على الإنتحار .
وأكد الطبيب الشرعي أن أسباب الوفاة النظامي الذي لم يكمل العقد الرابع من العمر الشنق الذي أدى إلى نقصان الأوكسجين وتوقف نبضات القلب ، لتسلم إثر ذلك الجثة إلى ذويها بحسب صحيفة الأخبار لمواراتها الثرى بعد أن أخذت الشرطة بورتسودان الإجراءات القانونية اللازمة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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