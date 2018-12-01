مصرع طفلين بسبب حريق هائل في الضعين

لقى طفلان مصرعهما حرقاً بعد أن شب حريق بمنزلهما ، بحي السكة حديد شمال مدينة لضعين حاضرة ولاية شرق دارفور ، وورى جثمان الفقيدين الثرى في مشهد حزين .
وروت والدة الطفلين مريم محمد أحمد ، تفاصيل الحادثة قائلة إن حريقاً شب في منزلها ولم يكن معها أحد وتمكنت من إنقاذ أحد الأطفال لكنه توفى لاحقاً في المستشفى متأثراً بالحروق ، بينما قضت النيران النيرات على الطفلة الأخرى .
وأضافت: كنت في الحمام وسمعت صراخاً فهرولت مسرعة ووجدت حريقاً هائلاً في المنزل ، لم يكن معي أحد فحاولت إنقاذ إبني ذو الأربعين يوماً وقد وجدت اللهيب على وسادته فأنقذته ولكن الحريق قضى على معظم جسمه ، وبعدها ذهبت إلى إبنتي وجن لم أجد لها أثراً حتى النار شبت على جزء مني وأصبت أنا كذلك ولم أستطع إنقاذ اطفالي .
كما قضت النيران على نحو (5) منازل أخرى مخلفة خسائر مادية فادحة ، وقال مواطنون بحسب صحيفة الأخبار إن ما لا يقل عن 70 جوالاً من الفول التهمتها النيران ، كما التهمت حوالي 300 جوال قشر فول ، كما فقدت ثلاث نساء مستلزماتهن كالذهب .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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