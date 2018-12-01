نهب آلاف الجنيهات من صيدلية للتأمين الصحي

سطا لصوص على صيدلية للتأمين الصحي بمدينة الحصاحيصا ولاية الجزيرة وتمكنوا من الاستيلاء على أكثر من 21 ألف جنيهاً بعد أن إقتحموا مقر الصيدلية عبر الدخول بالفتحة الخاصة بالمكيف ، وأكد الصيدلي الذي يعمل بالصيدلية في البلاغ الذي دون بقسم شرطة الحصاحيصا على السطو على المكان من خلال كسر الخزنة لتتولى الشرطة الإجراءات الفنية اللازمة بالمكان بحسب صحيفة الأخبار، بعد أن دون بلاغاً بالسرقة تحت طائلة المادة 174 من القانون الجنائي . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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