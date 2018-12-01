أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الجوهرة الرياضية: * (الهلال المتحدي) يصارع (نمور شندي) * الزعفوري يجري تغييرات واسعة.. (مبومبو) يتأهب لـ(أول ظهور).. و(مدرب الشنداوي) يصرح: لا نخشى الأزرق * (بشة) خارج قائمة زنزبار.. (معتز كبير) يشبه (الأزرق الحالي) بـ(هلال 2007).. ووزير الإعلام لـ(الجوهرة): الكاردينال لم يخذل جماهير الهلال * (أسامة عطا المنان) ينقذ رحلة المريخ لـ(يوغندا).. (القمة السودانية) تخوض إياب الأبطال في (موعد موحد).. و(الكاف) يسحب استضافة (نهائيات الأمم) من الكاميرون صحيفة قوون: * طوفان الهلال يهدد نمور الشمال * التونسي يختار تشكيلة انتحارية للمواجهة.. يريح الرباعي ويركز على المقدمة الهجومية * النيجيري يبدي سعادته بالأزرق.. الكاف يسحب النهائيات من الكاميرون.. وانتخابات ساخنة للكوماندوز * المريخ يغادر فجر اليوم إلى أوغندا * الشرطة تعتقل ود هاشم.. الأسود تفرض التعادل على الذئاب.. والأهليان حبايب صحيفة الصدى: * نهاية سعيدة لأزمة سيف تيري واللاعب يرافق البعثة إلى كمبالا * البعثة الحمراء تغادر إلى يوغندا.. والجماهير تطالب اللاعبين بالعودة ببطاقة التأهل * حمزة داؤود خارج حسابات الجهاز الفني.. والعقرب وسومانا إلى القاهرة خلال ساعات الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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