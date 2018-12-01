تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار

* حفيد الأمير لاي عبد الله خليل يكشف للأخبار أسراراً سياسية وأجتماعية تنشر لأول مرة صحيفة السوداني

* المسجل التجاري: حملات لتفتيش البنوك وشركات التأمين

* داعية يضع شروطاً للتقارب مع إسرائيل وأحزاب ترفض بشدة التطبيع

* مصرع (4) تلميذات أساس غرقاً في ترعة بالمناقل صحيفة آخر لحظة

* حملات تفتيش مرتقبة للبنوك

* البشير : الصدقات والإعانات لا تشبه أهل السودان

* التقديم للعمرة اليوم وإرتفاع كبير في التكلفة

* اتحاد الكرة يعلن نظاماً جديداً لضبط عائدات المباريات صحيفة المجهر

* تفاصيل إطلاق نار على سيارة رجل أعمال وإصابة أحد مرافقيه بأم درمان

* والي الخرطوم يدعو المواطنين بجميع الملحليات للمشاركة اليوم في حملات النظافة صحيفة الجريدة

* البشير: (الما بودي ولدو المدرسة بنوديهو المحكمة)

* مذكرة إحتجاجية لأساتذة بجامعة الخرطوم لعدم قبول طلاب مكفوفين بأقسام اللغات

* إستمرار أزمة الوقود والمواصلات بالخرطوم صحيفة اليوم التالي

* البشير: الصدقات والإعانات لا تشبه أهل السودان

* الحكومة: إسارئيل تمارس الإثارة الإعلامية لشائعة زيارة نتنياهو الخرطوم

* الجزائر ترحل (43) لاجئاً سوريا إلى الخرطوم بدلاً من دمشق صحيفة الإنتباهة

* تطور جديد في قضية حلايب

* اختيار (قديت) رئيساً لتحالف المعارضة الجنوبية (سوا)

* الرئيس: الإعلانات والصدقة لا تشبه أهل السودان صحيفة التيار

* في فاجعة جديدة .. مصرع (4) تلميذات

* ولاية الخرطوم تشكو من سلوك المواطنين

* البشير يوجه رسالة أخيرة لحملة السلاح في دارفور

* مشار يتهم وساطة أيقاد بـ(التلكؤ في تشكيل لجان اتفاقية السلام) صحيفة الدار

* بالصورة والقلم: القصة الكاملة للقبض على طبيب أم درمان المزيف

* سيدة تكشف تفاصيل الأعتداء عليها من قبل ثلاث عشراة امرأة أثناء خروجها من حفل

* المحكمة توجه الاتهام لشاب ارتكب جريمة قتل لتواجد المجني عليه مع شقيقته داخل غرفة

* ندى القلعة وطه سليمان يغردان بنجومية الدار الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018م على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .