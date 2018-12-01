بالصورة :حريق هائل يلتهم “سوق أمدرمان ” فجر اليوم

إندلع حريق هائل إلتهم أجزاء من سوق أمدرمان، فجر اليوم السبت الثالثة صباحاً ، وقد تمكنت قوات الدفاع المدني من حصر الحريق في مناطق محدودة وجاري التعامل معه، بحسب مانقل محرر “أخبار الخليج 365”
ونجم عن الحريق، الذي لم تكشف عن أسبابه بعد، احتراق بالكامل لكل من سوق العطور والكريمات، سوق الأقمشة، سوق العدة، الجزارة.
وقد هب كل من معتمد امدرمان ومدير شرطة المحلية لمكان الحريق منذ فجر اليوم .
ابومهند العيسابي
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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