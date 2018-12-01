الضفة فجرًا.. اعتقال 3 شبّان

الخليج 365 | فريق التحرير

اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبّان على الأقل فجر اليوم السبت، من شمال وشرق القدس، وبيت لحم.

وبحسب مصادر محلية فإن جنود الاحتلال اعتقلوا شابًا من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة، بزعم محاولته إحداث أضرار في مقاطع من جدار الفصل العنصري المار بالقرب من البلدة.

كما أفادت المصادر باختطاف قوة إسرائيلية لشاب من منطقة عناتا شمال شرق القدس.



وفي بيت لحم، اعتقل الاحتلال الشاب محمود سامي عبيات (23 عامًا) من منطقة هندازه شرق بيت لحم، كما اقتحم الاحتلال مخيم الدهيشة جنوبًا، وداهم منزلي المواطنين محمد كريم الأطرش، وإسماعيل الجعفري.