ابنة ترمب تواعد لبنانياً

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 دجنبر 2018 10:04 صباحاً - انتشرت أنباء في الولايات المتحدة الأميركية تفيد بأن ابنة الرئيس الأميركي الحالي، تيفاني ترمب، تواعد شابا من أصول لبنانية ويدعى مايكل بولس.
وكشفت صحيفة “Page Six” الأميركية عبر موقعها الإلكتروني أن تيفاني ترمب، ابنة رئيس الولايات المتحدة الحالي دونالد ترمب من زوجته السابقة مارلا مابلز، على علاقة بشاب أميركي من أصول لبنانية ويدعى مايكل بولس.
ومايكل هو نجل رجل الأعمال اللبناني مسعد بولس الذي يدير مجموعة من الشركات تقدر بمليارات الدولارات في قطاعات عدة منها السيارات والمعدات والتجزئة والبناء.
وبحسب مصادر خاصة للصحيفة تعرف مايكل الذي يعيش ويدرس في لندن على تيفاني في اليونان خلال الإجازة الصيفية السنة الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن ابنة الرئيس الأميركي تيفاني قدمت صديقها وحبيبها مايكل لعائلتها في عيد الشكر الفائت.
المصدر وكالة سبوتنيك
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