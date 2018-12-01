بكين تنتقد بشدة عبور مدمّرة أميركية بحر الصين الجنوبي

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 دجنبر 2018 10:04 صباحاً - وجّهت #الصين، الجمعة، انتقادات حادة للولايات المتحدة على خلفية إبحار مدمّرة تابعة للبحرية الأميركية بالقرب من جزر متنازع عليها في #بحر_الصين_الجنوبي بنت فيها بكين منشآت عسكرية.

وأرسلت الولايات المتحدة وحلفاؤها، في الآونة الأخيرة، طائرات وبوارج للمشاركة في مناورات “حرية الملاحة” في المنطقة بهدف توجيه رسالة إلى الصين مفادها أن القانون الدولي يعطيها الحق في عبور المياه التي تقول بكين إنها خاضعة لسيادتها.

وقال المتحدّث باسم منطقة العمليات الجنوبية في الجيش الصيني، لي هوامين، في بيان إن المدمّرة الأميركية “تشانسلورزفيل” دخلت، الاثنين، المياه قبالة سواحل جزر #باراسيل التي تعرف بالصينية تحت اسم #تشيشا.

ومن جهتها، أوضحت وزارة الدفاع الأميركية أن المدمرة كانت تبحر قرب هذا الأرخبيل من أجل “الاعتراض على المطالب البحرية المبالغ فيها والحفاظ على الوصول إلى الممرات التي يمكن عبورها طبقا للقانون الدولي”.

وأرسلت الصين طائرات وسفنا حربية لتحذير السفينة الأميركية بضرورة مغادرة المنطقة.

وقال لي: “نطالب الولايات المتحدة بضبط أنشطة سفنها وطائراتها العابرة بمحاذاة الأراضي الصينية من أجل تفادي أي حادث طارئ”.

وأعلن المتحدّث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، خلال مؤتمر صحافي، أن الصين تقدّمت بشكوى دبلوماسية ضد الولايات المتحدة، وطالبتها بـ “التوقف فورا عن ممارسة هذه الأعمال الاستفزازية التي تنتهك سيادة الصين”.

وجزر الباراسيل متنازع عليها بين الصين وتايوان وفيتنام. وتقول بكين إن كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا خاضع لسيادتها على الرغم من تحكيم دولي في 2016 لم يصب في مصلحتها. لكن فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان تطالب أيضا بالسيادة على أجزاء مختلفة من المنطقة.

وعلى الرغم من استياء جاراتها وواشنطن، شيدت الصين مجموعة من الجزر الاصطناعية الصغيرة والمواقع في المحيط، لتكون منشآت عسكرية في بحر الصين الجنوبي.

وعبور المدمرة الأميركية هو ثاني حادث بحري بين الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع. والأربعاء عبرت سفينتان تابعتان للبحرية الأميركية مضيق تايوان، الذي تؤكد الصين أنه خاضع لسيادتها فيما تعتبر الولايات المتحدة ودول أخرى أنه مياه دولية مفتوحة للملاحة.

وأثارت الحادثة غضب بكين التي أرسلت سفنا حربية ومقاتلات إلى المنطقة.

وكانت بكين أبلغت واشنطن “بقلقها العميق” بعد مرور سفينتين حربيتين أميركيتين في 22 تشرين الأول/أكتوبر، معتبرة هذه المناورة تحدّياً لسيادتها.

ويعقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ مباحثات في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين هذا الأسبوع والهادفة إلى تخفيف حدة النزاعات التجارية. وبدأت أعمال القمة الجمعة، وتنتهي السبت.

المصدر: بكين – فرانس برس