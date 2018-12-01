كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملك البحرين يهنئ رئيس الإمارات باليوم الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ47.

ووفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا"، أعرب الملك حمد بن عيسى في برقيته، عن أطيب تهانيه وتمنياته للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بموفور الصحة والسعادة ولشعب الإمارات المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة، مشيدًا بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين وما تشهده من تطور ونمو.

كما بعث رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.