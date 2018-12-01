كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج "#مكالمه_محمد_بن_راشد" يتصدر ترند الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاجأ المواطنون داخل الإمارات وخارجها اليوم الجمعة، بمكالمة شخصية من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مهنئاً بالعيد الوطني الـ47، ما أثار تفاعلاً واسعاً من قبل الإماراتيين على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن فرحتهم وامتنانهم وفخرهم بقادة وشيوخ الدولة.

وأطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاق "مكالمة محمد بن راشد"، عبروا من خلاله عن السعادة التي غمرتهم، وعن فخرهم بالشيخ محمد بن راشد، موجهين له أجمل الكلمات من الشكر والعرفان.

وتصدر الهاشتاق قائمة ترند الإمارات، منذ اللحظات الأولى لإطلاقه، محققاً ملايين المشاهدات، كما تداول المغردون من خلاله مقاطع فيديو وصوراً للمكالمة الهاتفية التي تلقوها، للتعبير عن امتنانهم.