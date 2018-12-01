رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون تهاني رؤساء وملوك العالم باليوم الوطني الـ47

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تلقى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للدولة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة. كما نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة اليوم الوطني الـ47.

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