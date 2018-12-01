كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نساء زعماء العالم المشاركين في قمة "G20" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت عدسات المصورين صورا لزوجات زعماء العالم المشاركين في قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. وفي صورة مشتركة لهن ظهرت كل من السيدة الأولى التركية أمينة أردوغان، زوجة رئيس وزراء كندا صوفي غريغوار ترودو، زوجة الرئيس الصيني بنغ لي يوان، السيدة الأولى في الأرجنتين جوليانا عواضة، السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، زوجة رئيس وزراء سنغافورة لونغ هو تشينغ، زوجة رئيس المجلس الأوروبي مالغورزاتا تاسك، السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون، زوجة رئيس الوزراء الياباني أكي آبي، وزوجة رئيس كوريا الجنوبية كيم جونغ سوك.

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