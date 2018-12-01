كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"طريقة غير تقليدية"... محمد بن راشد يهنئ الإماراتيين باليوم الوطني (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس الجمعة، مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بعيدهم الوطني الـ 47، بطريقة غير تقليدية.

وفاجأ آل مكتوم الإماراتيين، بمكالمة هاتفية شخصية لتهنئتهم باليوم الوطني.

وتمنى حاكم دبي في المكالمة للوطن "أياما سعيدة ومجيدة، وأن يحفظ الله دولة الإمارات".

وصعد هاشتاغ "#اليوم_الوطني_الاماراتي_47" في قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على موقع "تويتر" في السعودية، والذي يتزامن مع الثاني من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وكان الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قدما الأسبوع الماضي، خدمة جديدة للشعب الإماراتي.

وأطلع نائب رئيس الدولة محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، على الجيل الجديد للخدمات الحكومية تحت الطلب، حسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وتهدف الخدمات الحكومية إلى "تعزيز تجربة المتعامل وتسهيل حصوله على أفضل الخدمات الخلاقة من خلال تطوير بيئة تقديمها وترسيخ مبادئ الاقتصاد التشاركي".