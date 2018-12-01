كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماي: بريطانيا لن تستخدم مشروع غاليليو من أجل الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الجمعة إن بلادها لن تستخدم مشروع الفضاء غاليليو التابع للاتحاد الأوروبي للدفاع أو للبنية الوطنية الأساسية المهمة بعد خروجها من الاتحاد.

ويطور الاتحاد الأوروبي مشروع غاليليو لمنافسة نظام تحديد المواقع العالمي الأمريكي (جي.بي.إس) ونشب خلاف بشأن غاليليو في وقت سابق من العام الجاري عندما اتهمت لندن الاتحاد الأوروبي باستبعاد الشركات البريطانية من المشروع قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في مارس المقبل.

وقال مكتب ماي إن بريطانيا ستدرس خيارات بناء نظام خاص بها لتحديد المواقع من خلال الأقمار الصناعية للمساعدة في توجيه الطائرات المسيرة العسكرية وإدارة شبكات الطاقة. وستعمل بريطانيا مع الولايات لاستمرار استخدامها لنظام (جي.بي.إس).

وقالت ماي، التي تحضر اجتماع قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، في بيان "كنت واضحة منذ البداية بأن المملكة المتحدة ستظل ملتزمة بشكل حازم بأمن أوروبا الجماعي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي".

"ولكن في ضوء قرار المفوضية بمنع مشاركة المملكة المتحدة بشكل كامل في تطوير كل جوانب غاليليو فمن الصواب إيجاد بدائل".

وأبلغت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري إنها ستطالب بسداد ما يصل إلى مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) إذا فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على استخدامها لمشروع غاليليو.

وقال مسؤول بريطاني كبير إن مسألة المساهمات السابقة ما زالت "قضية حية" ستُناقش في إطار المحادثات الخاصة بعلاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

وقالت بريطانيا في أغسطس، إن وكالة الفضاء البريطانية ستبدأ بدعم من وزارة الدفاع في بناء نظام أقمار صناعية بديل لغاليليو لضمان أمنها القومي إذا تم منعها من الدخول لبرنامج الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد وخصصت 92 مليون جنيه استرليني لذلك.

وقالت ماي "لا يمكنني السماح باعتماد قواتنا المسلحة على نظام لا يمكن أن نكون متأكدين منه. هذا لن يكون في مصلحتنا القومية".