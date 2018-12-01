ميلان يتخذ أولى خطواته لضم لاعب برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق آيه سي ميلان الإيطالي أبدى اهتمامه لتدعيم صفوفه من برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن "ميلان سيكون مجبرًا على دخول الميركاتو، بسبب إصابة لاعبيه، لوكاس بيليا وجياكومو بونافينتورا، حيث يعمل ليوناردو، المدير العام للنادي، على العديد من السير الذاتية".

وأضاف الموقع أن دينيس سواريز، لاعب برشلونة، أصبح خيارًا ملموسًا للروسونيري، رغم أن عقده الحالي سينتهي في عام 2020.

وأشار إلى أن ميلان جس نبض البارسا، لمعرفة موقفه من الصفقة المحتملة.

ومن الخيارات المطروحة أمام النادي الإيطالي، التعاقد مع سواريز على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء النهائي، لكن ذلك يتوقف على مدى قبول برشلونة لهذه الصيغة، بحسب الموقع.