تقارير: كريستيانو لن يتوّج بالكرة الذهبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيغيب عن حفل توزيع جوائز "الكرة الذهبية" المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وكشفت شبكة قنوات "سكاي سبورتس" الإيطالية أن "الدون" لن يُتوج بجائزة الكرة الذهبية التي تُقدمها المجلة الفرنسية لأفضل لاعب في العام، وهو ما يُعد السبب الرئيسي في عدم توجهه إلى باريس لحضور حفل توزيع الجوائز الذي سيُقام يوم الإثنين المقبل.

وأكدت "سكاي سبورتس" أن الكراوتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، هو من سيُتوج بالجائزة كأفضل لاعب في العالم نظرًا لما قدمه من إنجازات كبيرة، إذ استطاع الفوز بالنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا، وقاد منتخب كرواتيا للوصول إلى نهائي مونديال روسيا، هذا بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وذكرت الشبكة نفسها أن "الدون" سيأتي في المركز الثاني خلفًا لمودريتش، بينما يأتي في المركز الثالث الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، والذي من المحتمل عدم حضوره هو الآخر إلى الحفل الذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس.

الجدير بالذكر أن رونالدو استطاع هو الآخر قيادة ريال مدريد إلى الفوز بالنسخة الماضية من "التشامبيونزليغ" وكان هدافا للبطولة، ولكنه أخفق في قيادة منتخب بلاده للوصول إلى مراحل متقدمة بمونديال روسيا.

وعلى الرغم من الأداء الرائع الذي قدمه غريزمان رفقة "الروخيبلانكوس"، إذ استطاع مساعدته على الفوز بالنسخة الماضية من الدوري الأوروبي، ورفقة منتخب "الديوك"، حث كان أحد عناصر الفريق الأساسية التي قادته إلى التتويج بالمونديال الثاني في تاريخه، إلا إن الأنباء الصادرة عن "سكاي سبورتس" أكدت أن غريزمان حصل على المركز الثالث في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

وأضافت الشبكة في تقريرها أن البرازيلية مارتا هي من ستُتوج بجائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعبة كرة قدم نسائية، بينما ستكون جائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب شاب من نصيب الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.