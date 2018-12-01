تعرف على القائمة الكاملة لطعام قادة دول العشرين

الخليج 365/ بغداديتذوق قادة مجموعة دول العشرين خلال قمتهم في بوينس أيرس هذا الأسبوع قائمة من الأطعمة الأرجنتينية التقليدية تتنوع بين شرائح اللحم البقري ولحم الضأن وشطائر النقانق.

وبين جلسات لمناقشة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وتغير المناخ ستتاح لزعماء المجموعة خلال القمة التي تستمر يومي الجمعة والسبت فرصة تذوق الأطباق الأرجنتينية الغنية باللحوم، بحسب رويترز.

وفي وقت تعزز فيه الأرجنتين صادراتها من اللحوم للصين والولايات المتحدة تأمل أن تكون قائمة الطعام في قمة العشرين فرصة لعرض ما لذ وطاب من الأطعمة التي تشتهر بها.

ويفتخر كثير من الأرجنتينيين بأطباق شرائح اللحم الكبيرة التي تأتي من ماشية تغذت على العشب في سهول البلاد الخضراء وعادة ما يدخل النبيذ الأحمر في إعدادها.

ويقول تومي بيرلبرجر الطاهي الذي يملك الشركة التي ستقدم الطعام في القمة "الهدف من قائمة الطعام هو إظهار المذاق المميز للمطبخ الأرجنتيني والمنتجات الموسمية والأطعمة التي تمثلنا كبلد".

وأضاف أنه "خلال مأدبة الغداء يوم امس الجمعة تناول القادة شرائح لحم (الريب آي) الخالية من العظم، وبالنسبة للحلوى تناولوا كعك الفاكهة المضاف إليه آيس كريم جوز الهند واللبن المكثف بالكراميل".

وعلى مأدبة العشاء التي قدمت في مسرح تياترو كولون الشهير كان هناك السلطعون الملك (الكابوريا) الذي تشتهر بها منطقة باتاجونيا في جنوب الأرجنتين. وقال بيرلبرجر إنه "في عشاء اليوم السبت سيكون لحم الضأن القادم من باتاجونيا هو الطبق الرئيسي".

لكن نجم قائمة طعام القمة سيكون التشوريبان وهو عبارة عن شطائر نقانق لحم الخنزير الحارة المشوية على الفحم التي تقدم ضمن المقبلات.

وقال بيرلبرجر "سيسعدني أن يحب الرؤساء طعامنا. ربما تشتري بلدانهم ذات يوم بعض منتجاتنا".