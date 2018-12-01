اوباما معزيا بوفاة بوش الاب: تمكن من طرد ديكتاتور دخل الكويت

الخليج 365/ بغدادنعى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، جورج بوش الأب، فيما اشار الى انه تمكن من طرد ديكتاتور دخل الكويت.

وقال اوباما في بيان لمكتبه نشر عبر حسابه على تويتر، ان "بوش الاب ساهم في نشر فكرة أن الخدمة العامة هي دعوة نبيلة مبهجة، وأنه حقق عملا جيدا على طول رحلته في الحياة".

ونسب أوباما إلى جورج بوش الأب، "توسيع الوعد الأمريكي للمهاجرين الجدد والأشخاص ذوي الإعاقات، الحد من آفة الأسلحة النووية، وبناء تحالف دولي واسع لطرد ديكتاتور من الكويت"، ويقصد هنا بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.



كما أشاد أوباما بدبلوماسية الراحل جورج بوش الأب، في الأيام الأخيرة من الحرب الباردة، والتي أدت إلى عدم إطلاق رصاصة واحدة.

وقال أوباما عن الرئيس الراحل "كان يمتلك إرثا من الخدمة لن يضاهيه أحد فيه، ولكن على الرغم من ذلك فقد كان يرغب منا جميعا محاولة أن نسير على نهجه".

وشغل جورج بوش الأب منصب الرئاسة الأمريكية من عام 1989 حتى عام 1993، وهو عضو في الحزب الجمهوري، وكان سابقا عضوا في الكونغرس وسفيرا ومدير المخابرات المركزية.

وفي نيسان من هذا العام ، توفيت زوجته باربرا بوش، التي قضى معها نحو 73 عام.

