انت الان تتابع اليوم العالمي للأيدز.. إصابة 18 طفلا كل ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - رغم إحراز تقدم كبير نحو القضاء على الأيدز باعتباره تهديدا للصحة العامة فإن وباء فيروس نقص المناعة البشرية لم ينته بعد، ولا يزال الشباب عرضة للخطر بشكل غير متناسب

يعيش 37 مليون شخص بفيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم، وهو أعلى رقم على الإطلاق، إلا أن الربع لا يعرفون بأنهم مصابون بالفيروس، ومعرفة حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة تمكن الناس من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خيارات الوقاية من الفيروس، بما في ذلك الخدمات التي تمنع الأطفال من الإصابة بنقص المناعة البشرية، وخدمات الحد من الضرر للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، وختان الذكور الطبي الطوعي والعلاج الوقائي، هكذا تقول منظمة الأمم المتحدة.

ويحيي العالم، اليوم السبت، الذكرى الـ30 لأول يوم عالمي للأيدز، ويجرى الاحتفال هذا العام تحت شعار «كن على علم بحالتك الصحية التي تتعلق بفيروس نقص المناعة»، ويهدف إلى إبراز «اعرف حالتك» الطريقة التي يساعد بها التثقيف الجنسي الشامل الشباب على اتخاذ قرارات حياة أكثر صحة، بما في ذلك

ويحيي العالم، اليوم السبت، الذكرى الـ30 لأول يوم عالمي للأيدز، ويجرى الاحتفال هذا العام تحت شعار «كن على علم بحالتك الصحية التي تتعلق بفيروس نقص المناعة»، ويهدف إلى إبراز «اعرف حالتك» الطريقة التي يساعد بها التثقيف الجنسي الشامل الشباب على اتخاذ قرارات حياة أكثر صحة، بما في ذلك معرفة حالة فيروس نقص المناعة البشرية.

وتوضح الأمم المتحدة أن هناك 9.4 مليون شخص مصاب بـفيروس نقص المناعة البشرية لا يعرفون وضعهم، أي لا يعرفون أنهم حاملون للمرض، وهناك 1.8 مليون شخص مصاب بالفيروس في عام 2017، وأبلغ 8.1 مليون شخص مصاب بالفيروس حصولهم على اختبار الحمل الفيروسي في عام 2016.

250 ألف إصابة جديدة





رغم إحراز تقدم كبير نحو القضاء على الأيدز باعتباره تهديدا للصحة العامة، فإن وباء فيروس نقص المناعة البشرية لم ينته بعد ولا يزال الشباب عرضة للخطر بشكل غير متناسب، فعلى الصعيد العالمي في عام 2017، كان هناك ما يقرب من 250 ألف إصابة جديدة بالفيروس، و38 ألف حالة وفاة مرتبطة بالأيدز بين المراهقين، و1.8 مليون مراهق يعيشون مع الفيروس على مستوى العالم.

وحققت الأمم المتحدة تقدما كبيرا في الاستجابة للأيدز منذ عام 1988، واليوم، 3 من كل 4 أشخاص مصابون بـفيروس نقص المناعة البشرية يعرفون حالتهم الصحية، لكن لا يزال أمام المنظمة المزيد من العمل يجب القيام به في مجال الوصول إلى المصابين بالفيروس الذين لا يعرفون عن وضعهم وضمان ارتباطهم بخدمات الرعاية والوقاية الجيدة.

«لسوء الحظ، لا تزال هناك العديد من العوائق أمام القيام بإجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية منها مساهمة الوصم والتمييز في منع الناس من إجراء اختبار الفيروس، ولا يزال الوصول إلى اختبار الفيروس مسألة مثيرة للقلق، والكثير من الناس يخضعون للفحص بعد الإصابة بالمرض والأعراض»، توضح الأمم المتحدة، مضيفة: «اختبار فيروس نقص المناعة البشرية أمر ضروري لتوسيع نطاق العلاج وضمان حياة صحية ومنتجة لجميع الأشخاص المصابين بالفيروس، ومن المهم أيضا تمكين الناس من اتخاذ خيارات الوقاية حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم وأحبائهم».

مخاطر الأيدز





يعرض الأيدز جسم الإنسان للإصابة بأنواع معينة من السرطان والالتهابات، التي كان بإمكان الجسم محاربتها والتغلب عليها، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا، وبالرغم من كبح الأيدز في عدة دول من العالم، فإن مدى انتشار المرض ما زال على حاله، بل ازداد في دول أخرى، ويكمن الحل لمنع استمرار انتشار الأيدز في الوقاية والعلاج والتوعية.

ولا يزال فيروس نقص المناعة البشرية يمثل مشكلة عالمية كبرى في مجال الصحة العامة، إذ أودى بحياة أكثر من 35 مليون شخص حتى الآن، ففي عام 2017، توفي 940 ألف شخص بسبب أسباب متعلقة بالفيروس على مستوى العالم، كان 130 ألفا منهم من الأطفال دون سن الـ20، ونحو 70% من هذه الوفيات التي يمكن الوقاية منها حدثت بين الأطفال دون سن 10 سنوات.

وكان هناك نحو 36.9 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية في نهاية عام 2017، ومن بين هؤلاء، كان هناك 3 ملايين من الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة، ونحو 19.1 مليون من النساء والفتيات، وفي كل يوم، يصاب ما يقرب من 4 آلاف و900 شخص بالفيروس، وتوفي ما يقرب من 2580 شخصا بسبب أسباب متصلة بـالأيدز، ويرجع ذلك في الغالب إلى عدم كفاية سبل الوصول إلى خدمات الوقاية والرعاية والعلاج الخاصة بالفيروس.

واعتبارا من عام 2017، فقد ما يقرب من 12.2 مليون طفل دون سن الـ18 أحد الوالدين أو كليهما بسبب الأيدز، وتأثر ملايين آخرين بالوباء، من خلال زيادة خطر الفقر والتشرد والتسرب من المدارس والتمييز وفقدان الفرص، وفي عام 2017، أصيب نحو 180 ألف طفل بفيروس نقص المناعة البشرية، ليصل إجمالي عدد الأطفال دون سن الـ15 المصابين إلى 1.8 مليون، ويعيش قرابة 90% من هؤلاء الأطفال في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

إصابة 18 طفلا كل ساعة





يشهد العالم انخفاضا سريعا لنحو 58% في الإصابات الجديدة بـفيروس نقص المناعة البشرية بين الأطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين يوم و14 سنة) منذ عام 2000، بسبب الجهود المتصاعدة لمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، بينما انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين المراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة) بمعدل أبطأ بكثير.

وأعلنت منظمة «يونيسيف» التابعة للأمم المتحدة، أن 18 طفلا أصيبوا بفيروس الأيدز كل ساعة خلال العام الماضي، وإذا استمر المعدل العالي في الارتفاع، سيكون هناك نحو 4 ملايين إصابة بفيروس نقص المناعة بين المراهقين بحلول عام 2030.

وذكرت التقارير أن إقليم منظمة الصحة العالمية الإفريقي يعد المنطقة الأكثر تضررا، إذ يعيش 25.7 مليون شخص بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2017، خاصة إفريقيا جنوب الصحراء، التي تمثل أكثر من ثلثي إجمالي الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية على مستوى العالم، ولا تزال المنطقة الأكثر تضررا من هذا الوباء.

ففي عام 2017 شكلت إفريقيا جنوب الصحراء نحو 70% من الناس من جميع الأعمار المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، و91% من الأطفال المصابين بالفيروس، و85% من المراهقين المصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم.