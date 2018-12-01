انت الان تتابع صحيفة: محكمة تركية تصدر قرارا بالقبض على قتلة خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥٦ ص

فاجئت تركيا، المملكة العربية السعودية بأول رد على رفض الأخيرة تسليم قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، أثناء توجهه لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بزواجة من خطيبته، وقالت صحيفة ديلي صباح التركية، إن محكمة الجنايات المناوبة في إسطنبول أصدرت قرارا بإلقاء القبض على المتهمين في مقتل خاشقجي، بتهمة القتل المتعمد وبشكل وحشي، وذلك بطلب من النيابة العامة التركية، مؤكدة أن القرار القضائي يتضمن إلقاء القبض على فريق الاغتيال السعودي المكون من 15 شخصا «أينما وجدوا».

وأضافت الصحيفة، أن القرار جاء ليتم التحقيق معهم في النيابة بإسطنبول، وذلك بتهمة القتل المتعمد، بحسب أحكام قانون الجزاء التركي، بحسب سبوتينك. وذكرت الصحيفة التركية، أن المتهمين السعوديين هم: «مشعل سعد البستاني، وصلاح محمد الطبيقي، ونايف حسن العريفي، ومحمد سعد الزهراني، ومنصور عثمان أبا حسين، وخالد