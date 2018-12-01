تميم يصف الشعب القطري بـ"غير المنتج " لتبرير فشله في إدارة البلاد

في الوقت الذي يعانى فيه القطريون مرارة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة يصر أمير الإرهاب تميم على دعم الجماعات الإرهابية فى المنطقة لإشباع رغبته فى زعزعة أمن واستقرار الدول العربية، ووصف تميم شعبه بـ"غير المنتج "، وذلك كذريعة لاتخاذ سياسات تقشفية

وفضح موقع "قطريليكس" سياسات تميم وقال إن سياسته التقشفية، ما هى إلا محاولة منه للتغطية على تبعات المقاطعة، مضيفًا "الأمير المرتعش حمل القطريين فاتورة فشله، وأطلق العنان لتصريحاته القاسية تجاه المواطنين، حيث اتهم رفاهية الشعب بإفساد الحياة الاجتماعية، ووصف أهالى قطر بالاستهلاكيين وغير المنتجين، كما حذر من مغبة أزمة اقتصادية تحوم حول الدوحة، وأطلق أذنابه لنشر أفكاره الكاذبة وترويجها".

وأضاف "قطريليكس"، "عبد العزيز الحمادى مدير إدارة الترشيد تبنى النهج، واعترف بقرب نضوب موارد قطر نتيجة غياب التخطيط"، فيما رصدت "صنداى تلجراف"، توقعات بجفاف يحوم حول الدوحة، إضافة للإشارة إلى أن قطر تقبع تحت خط الفقر المائى بـ50 مترًا مكعبًا للفرد سنويًا، بينما فضحت الشبكة العالمية للبصمة البيئية السياسة الكارثية، بتأكيد استهلاك قطر مواردها البيئية بالكامل فى الأشهر الأولى لـ2018، والتى هى نتيجة حتمية لمحاولة الحمدين التغطية على تداعيات المقاطعة العربية.

وكشف المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، مدى معاناة الشعب القطرى من سياسات تنظيم الحمدين قائلا فى تغريدات له عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، أن سياسة تميم بن حمد أمير قطر اتجاه قطر وشعبها ، خاليه من الوطنية في كل شئ ، السياسة الخارجية ، التعليم ، الصحة ، الإعلام ، الداخلية ، الجيش.

وأضاف المعارض القطرى فى تغريداته، أن تلاعب حكومة قطر وإعلامها ضد السعودية مفضوح للشعب السعودي الذي كان يغامر به الحمدين مراراً و تكراراً ، ولكن السعوديين كانوا خط الدفاع الأول دون قيادتهم ، ثم لجأو الى الإعلام الأمريكي ثم فشلوا ، هدر المال العام القطري على التحريض سياسة مكشوفة.

من جانبه فتخ المعارض القطرى، محمد سلطان بن حثيلين ، النار على النظام القطرى، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": عجباً لمن يطرد ويسحب جنسية شيوخ القبائل في بلاده، ثم يتزلف ويتقرب لشيوخ القبائل في بلاد أخرى، الشيخ ابن شافي و الشيخ ابن شريم عنوان لغدركم في القبائل، ومن يفعلها مرة يفعلها ألف مرة، لن نمد أيدينا لمن طعن قبائلنا وأهلنا.

من جانبه فتخ المعارض القطرى، محمد سلطان بن حثيلين ، النار على النظام القطرى، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": عجباً لمن يطرد ويسحب جنسية شيوخ القبائل في بلاده، ثم يتزلف ويتقرب لشيوخ القبائل في بلاد أخرى، الشيخ ابن شافي و الشيخ ابن شريم عنوان لغدركم في القبائل، ومن يفعلها مرة يفعلها ألف مرة، لن نمد أيدينا لمن طعن قبائلنا وأهلنا.

من جانبه أكد طارق البشبيشى ، القيادى السابق بجماعة الإخوان أن تميم بن حمد، يستثمر ثروات شعبه فى دعم الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان فى محاولة منه لإحياء مخطط الجماعة من جديد فى المنطقة ، مؤكدا أن مخطط تميم بن حمد ، أمير قطر لإحياء الإخوان فى المنطقة سيفشل والشعوب العربية لن تنخدع بهذه المخططات .

ويستمر تميم فى جرائمه بحق الشعب القطرى وتحميله دفع فاتورة أخطائه، وأبرزها الآثار التي ترتبت على المقاطعة العربية للدوحة والتى حصدت قطر بسببها خسائر لم تشهدها على مدى تاريخها.

